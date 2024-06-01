Врач назвала признаки дефицита и избытка йода в организме

Йододефицит может развиться в силу недостаточного употребления рыбы, овощей и фруктов, ягод, зелени. Блокируют усвояемость йода фтор, бор и хлор, которые часто содержатся в воде.

Признаки дефицита йода: гипотиреоз, развитие кист, кистозно-фиброзная мастопатия, отёки, частые запоры, неконтролируемый лишний вес, сонливость, раздражительность, быстрая утомляемость, апатия, депрессия, замедление роста и развития у детей и другие симптомы.

Симптомами избытка йода являются тахикардия, тремор, жидкий стул, сильная раздражительность, может развиться и воспаление дыхательных путей.

«Симптомы дефицита йода: гипотиреоз, развитие кист, кистозно-фиброзная мастопатия, отёки, запоры, лишний вес, сонливость, раздражительность, быстрая утомляемость, апатия, депрессия, замедление роста и развития у детей, боль в мышцах, высокий холестерин, сложности с потоотделением (не потеете в бане и при физических нагрузках), низкое либидо, усталость, сложности с зачатием», — описала врач симптомы йододефицита.

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