Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень

По словам эксперта, к мигрени может привести шоколад из-за содержащегося в нём бета-фенилэтиламина, расширяющего кровеносные сосуды головного мозга. Таким же свойством обладают выдержанные сыры и маринованные продукты, в которых в избытке содержится тирамин. Мигрень может спровоцировать и глутамат натрия — усилитель вкуса.

Причиной мигрени могут стать и кофеиносодержащие напитки — кофе и чай. При регулярном употреблении этих напитков снижается гидратация организма, вызвать главную боль может и алкоголь, особенно из-за превышения меры употребления.

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