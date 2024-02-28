Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень

Опубликовано 28 февраля 2024, 23:55
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Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать мигреньСреди них чай и сыры
Доктор медицинских наук, врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева рассказала, какие продукты могут вызвать мигрень.
По словам эксперта, к мигрени может привести шоколад из-за содержащегося в нём бета-фенилэтиламина, расширяющего кровеносные сосуды головного мозга. Таким же свойством обладают выдержанные сыры и маринованные продукты, в которых в избытке содержится тирамин. Мигрень может спровоцировать и глутамат натрия — усилитель вкуса.
Причиной мигрени могут стать и кофеиносодержащие напитки — кофе и чай. При регулярном употреблении этих напитков снижается гидратация организма, вызвать главную боль может и алкоголь, особенно из-за превышения меры употребления.
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