Врач назвала продукты, которые улучшают зрение

Не только морковь и черника способствуют хорошему зрению, но и другие продукты могут оказать такой же положительный эффект. Эксперт в области питания Александра Разаренова поделилась списком таких продуктов, которые могут улучшить здоровье глаз.

Важную роль играют зелёные листовые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи. Они содержат вещества лутеин и зеаксантин, которые способствуют защите сетчатки глаз. Рыба, такая как лосось, сардины и тунец, богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают улучшить зрение и предотвратить старение глаз. Яйца также входят в список полезных продуктов — они содержат лутеин, зеаксантин и витамин Е, которые поддерживают здоровье глаз и защищают их от вредных воздействий.

А также важно употреблять продукты, богатые витамином С, такие как апельсины, клюква, манго и ежевика. Этот витамин помогает предотвратить повреждения глаз. Ещё одним важным элементом является цинк, который содержится в миндалях, кедровых орехах и семенах подсолнечника. Он способствует защите зрения от возрастных изменений.