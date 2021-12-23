Врач назвала продукты, вызывающие брожение в желудке

Так, провоцировать вздутие живота могут молочные продукты — молоко, кефир или творог, если человек страдает от лактозной непереносимости. Помимо прочего газообразование вызывают грибы и сахаросодержащие продукты, к примеру лимонады и десерты. Такое состояние может быть спровоцировано и богатыми крахмалом продуктами, а именно кашами, хлебом, макаронами, кукурузой, рисом, бобовыми, клетчаткой, а также сырыми овощами и фруктами.

В то же время, порой газообразование не связано с едой, которую человек съел. Оно может быть вызвано и рядом других причин, к примеру из-за плохого пережевывания и запивания ее большим объемом воды.

“Вздутие также часто встречается у людей с низкой физической активностью, которые употребляют пищу нерегулярно”, — рассказала врач.

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