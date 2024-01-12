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Фитнес и здоровье
01:36, 12 января 2024
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Врач назвала простые правила, как не подхватить паразитов при употреблении рыбы

Необходима полная термическая обработка

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко объяснила, как избежать заражения паразитами при употреблении рыбы.

В первую очередь необходимо правильно выбирать продукт. Также необходима тщательная термическая обработка, чтобы избежать заражения гельминтами и другими паразитами. Рыбу следует запекать, тушить и варить до полной готовности.

При этом нужно с особой осторожностью есть речную рыбу в силу наличия большого количества мелких костей. Особенно это касается детей и пожилых людей.

«Крайне осторожно нужно быть с речной рыбой в связи с возможными рисками паразитарных инвазий, что требует обязательной термической обработки. Речная рыба требует особого внимания и ввиду наличия мелких костей, особенно аккуратно нужно быть детям и пожилым людям, а также лицам с нарушениями глотания», — объяснила Тимощенко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#врач
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#рыба
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#здоровье
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