Врач назвала простые правила определения опасной родинки

Специалист рассказала, что нужно обращать внимание на размеры родинки, в том числе на то, если «родинка была плоской, а стала выпуклой», на то, когда какая-либо родинка растёт быстрее других.

Тревожный сигнал — размытые или неровные границы. Очеретина отметила, что размер злокачественных родинок обычно больше шести мм, а неравномерный цвет может указывать на риск малигнизации —трансформации доброкачественных клеток в злокачественные. И если хотя бы один или два пункта из списка рекомендаций совпали, стоит обратиться к специалисту и исключить опасные факторы.

«Родинки не опасны, если следить за ними. Иногда они могут стать причиной злокачественных заболеваний. Например, если родинка была плоской, а стала выпуклой, это может быть признаком опасности. Если одна из родинок растёт быстрее остальных, это является поводом обратиться к дерматологу», — рассказала врач.

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