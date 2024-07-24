Врач назвала пылевых клещей одной из причин аллергии

Пылевые клещи способны вызывать у человека различные формы аллергии, а в некоторых случаях и астму. Такие реакции провоцируют останки и экскременты клещей.

«Пылевые клещи — самый распространённый вид клещей в домах. Они питаются отмершими клетками кожи и размножаются в пыли. Их экскременты и останки тел являются сильным аллергеном, вызывающим чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа, астму. У людей, страдающих аллергией на пылевых клещей, наблюдаются симптомы, особенно ночью или в закрытых помещениях», — объяснила Марилова.

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