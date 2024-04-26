Врач назвала разницу между забывчивостью и деменцией у пожилых людей

По словам невролога, зачастую забывчивость является возрастной нормой для пожилых людей. Пожилые люди часто забывают, что им говорили какое-то время назад, могут терять вещи, например, пульт от телевизора, свои очки или другие мелочи. При этом человек может сосредоточиться на одном деле и него нет выраженных проблем с памятью и концентрацией.

Но при развитии деменции человек забывает, что ему говорили только что, и начинает путаться в том, куда положил вещи. А найти их можно в несоответствующих местах: к примеру, ключи от дома можно обнаружить в шкафчике в ванной и т.п.

При деменции человек вряд ли сможет настроить новый, даже простой прибор. Важный симптом — пожилой человек практически неспособен сосредоточиться даже на одном деле и может сильно путаться при планировании или продумывании своих действий.

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