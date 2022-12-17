Врач назвала самые вредные для здоровья новогодние блюда

По её словам, трудно выделить какое-то одно блюдо, потому что, по сути, все новогодние блюда — вредные. В них много калорий, соли, жиров и углеводов. Однако, можно выделить самые вредные — новогодние салаты: оливье, селёдка под шубой, мимоза, цезарь. В таких салатах много варёных овощей и майонеза, что делает их наиболее вредными для организма.

Врач отметила, что, по большому счёту, вредны любые новогодние салаты.

К ним можно добавить сладкое — торты, пирожные. Не менее вредны плов, жирный картофель, мясные продукты, приготовленные в большом количестве кляра.

При этом диетолог отметила, что «например, шашлык — отличное новогоднее блюдо».

«Очень тяжело сказать, какое блюдо является самым вредным, потому что на любом новогоднем столе все блюда содержат большое количество углеводов, жиров, соли и калорий. Такие блюда, как правило, приводят к набору лишних килограммов, задержке жидкости, отёчности и плохому настроению. На первое место я бы поставила салаты, в составе которых содержится большое количество варёных овощей (картошки, свеклы, моркови), колбаса и майонез», — заявила врач.