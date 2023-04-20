Врач назвала самый полезный для организма способ заваривания кофе

Как правило, таким образом готовится натуральный кофе, в котором содержится множество полезных биологически активных веществ. Также этот способ позволит сделать кофе насыщенным и крепким. А кофе, сваренный в кофемашине, не такой крепкий, при этом насыщен всем спектром веществ за счёт давления.

Врач порекомендовала выпивать не более четырёх чашек кофе в день. А если напиток противопоказан, его можно заменить цикорием. У этих продуктов похожий вкус.

Кроме того, цикорий показан людям с сахарным диабетом. В нём содержится полисахарид инулин, также цикорий не влияет на сердечно-сосудистую систему и не провоцирует подъём давления.

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