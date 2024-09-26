Врач назвала самый полезный для здоровья способ приготовления картошки

По словам врача, вопреки расхожему мнению, картофель — низкокалорийный продукт (не более 80 ккал). Это достаточно здоровая пища, полезная углеводами, витаминами и минералами. Однако картошка богата быстрыми углеводами, которые дают насыщение и силы ненадолго, поднимая сахар в крови. Поэтому продукт может быть опасен для людей с сахарным диабетом.

Основной компонент картофеля — крахмал, составляющий порядка 17% от клубня. Но также картофель богат клетчаткой, белками, жирами, калием, фосфором, магнием, железом, витаминами группы В.

На то, насколько картофель будет полезен для здоровья, влияет и способ приготовления овоща. Врач отметила, что самые полезные для здоровья способы приготовления картошки — варка, запекание, приготовление на пару. Также это картофель, сваренный в кожуре. Менее полезно приготовление пюре, а наиболее вредный способ — жарка.

«Если готовить картофель с кожурой, то в нём, помимо питательных веществ, будет и ценная для пищеварения клетчатка. Менее полезным вариантом считается картофельное пюре (за счёт добавления масла, молока, сливок или сметаны значительно увеличивается калорийность и содержание жиров в готовом блюде). При жарке на масле или приготовлении во фритюре повышается количество калорий и жиров, а также образуется потенциально канцерогенное вещество — акриламид», — подчеркнула Кашух.

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