Врач назвала симптоматику аллергии на животных

Явные симптомы — чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа, может быть и кожная сыпь. Аллерголог предупредила, что у некоторых людей аллергия может проявляться в виде удушья или приступов кашля, а это требует более серьёзного врачебного вмешательства.

Врач уточнила, что аллергические реакции вызывает не сама шерсть, а перхоть, слюна и выделения животных. Поэтому любые породы могут вызывать аллергию.

«Признаки аллергии могут проявиться не сразу, а лишь спустя время после появления в доме животного. Нередко аллергены переносятся на одежде и волосах владельцев и могут попадать в другие помещения. Заподозрить аллергию можно, если симптомы появляются после контакта с животным и ослабевают вне этого окружения», — объяснила Комиссарова.

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