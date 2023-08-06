Врач назвала симптомы в полости рта, которые нельзя игнорировать

Луиза Автандилян, доктор-стоматолог и основательница клиники «Smilestudio», предупреждает, что кровотечение дёсен, неприятный запах изо рта и язвы во рту могут означать серьёзные проблемы со здоровьем. Язвы могут свидетельствовать как о проблемах с зубами, так и о сахарном диабете и даже онкологии.

По её словам, если вы заметили незаживающие язвы или ранки в рту, обратитесь к врачу. Это может быть признаком проблем с зубами или даже серьёзных заболеваний, таких как сахарный диабет или онкология.

Автандилян также предупреждает, что острая зубная боль может говорить о кариесе. Даже если боль исчезла так же быстро, как появилась, это всё равно сигнал к посещению стоматолога, так как может быть скрытый кариозный процесс или другие проблемы.

Относительно кровоточивости дёсен, она отмечает, что это может быть связано с неправильной чисткой зубов или более серьёзными проблемами, такими как периодонтит или пародонтит.

Постоянный неприятный запах изо рта может говорить о заболеваниях зубов и дёсен или даже о более общих проблемах в организме. Чувствительность зубов, согласно доктору Автандилян, может указывать на истончение эмали.