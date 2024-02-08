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Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 02:34
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Врач назвала скумбрию и чеснок средствами для разжижения крови и укрепления сосудов

За счёт полезных жиров и витаминов
Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала продукты, которые способствуют разжижению крови и укреплению сосудистой стенки.

Янг посоветовала употреблять скумбрию, которую назвала «чемпионом» по содержанию витамина D и омега-3 жирных кислот, повышающих эластичность сосудов и текучесть крови, нормализующих артериальное давление. Скумбрия — источник «хорошего» холестерина.

К таким продуктам относится и чеснок. Входит в категорию серосодержащих продуктов и помогает организму бороться с вирусами. Чеснок способствует разжижению крови, помогает поддерживать кишечник.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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