Врач назвала скумбрию и чеснок средствами для разжижения крови и укрепления сосудов

Опубликовано 08 февраля 2024, 02:34
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Врач назвала скумбрию и чеснок средствами для разжижения крови и укрепления сосудовЗа счёт полезных жиров и витаминов
Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала продукты, которые способствуют разжижению крови и укреплению сосудистой стенки.
Янг посоветовала употреблять скумбрию, которую назвала «чемпионом» по содержанию витамина D и омега-3 жирных кислот, повышающих эластичность сосудов и текучесть крови, нормализующих артериальное давление. Скумбрия — источник «хорошего» холестерина.
К таким продуктам относится и чеснок. Входит в категорию серосодержащих продуктов и помогает организму бороться с вирусами. Чеснок способствует разжижению крови, помогает поддерживать кишечник.
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