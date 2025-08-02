Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 августа 2025, 13:55
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Врач назвала солнечную крапивницу одним из проявлений аллергии на солнце

Предупредила об опасности таких реакций
Одним из клинических проявлений реакции организма на ультрафиолетовое излучение, солнечной аллергии, является солнечная крапивница. Об этом рассказала врач-аллерголог Дарья Чернушевич.
Врач назвала солнечную крапивницу одним из проявлений аллергии на солнце
© Óscar Salgado / Unsplash

Специалист пояснила, что такой вид аллергических реакций может возникать под воздействием ультрафиолетовых лучей типов A и B. Клиническая картина солнечной крапивницы характеризуется появлением волдырей и интенсивным зудом.

По словам Чернушевич, УФ-излучение провоцирует активацию тучных клеток иммунной системы, которые содержат гранулы с биологически активными веществами, оказывающими различные эффекты на кожу. Под воздействием солнечного света происходит высвобождение гистамина — медиатора, который синтезируется в организме как ответ на аллергические реакции и воспалительные процессы, что приводит к расширению сосудов. В результате возникает солнечная крапивница.

Также аллерголог упомянула фотодерматиты — воспалительные реакции, возникающие при взаимодействии ультрафиолетовых лучей с веществами, присутствующими на коже или в организме. Эти реакции могут быть токсическими, аллергическими или контактными. Фотоаллергические и фототоксические реакции часто связаны с приёмом кардиологических препаратов, некоторых антибиотиков и противогрибковых средств.

Кроме того, врач предупредила, что причиной фотоконтактного дерматита могут являться ароматизаторы и красители, содержащиеся в парфюмерных и косметических средствах, а также некоторые растения, в частности, борщевик.

При возникновении симптомов аллергии рекомендуется обращаться за консультацией к специалистам. Для снижения риска развития аллергии врач посоветовала использовать солнцезащитные средства в любое время года при значении ультрафиолетового индекса выше 2-3. Также рекомендуется избегать пребывания на солнце в период с 11:00 до 14:00, когда солнечная активность является наиболее высокой.

«При появлении симптомов аллергии на солнце необходимо обратиться на консультацию к аллергологу или дерматологу, особенно если есть подозрение на взаимосвязь с приёмом препаратов. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов. Так, при отсутствии лечения возможны серьёзные повреждения кожи, а в редких случаях — системные реакции, требующие госпитализации», — рассказала аллерголог.

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