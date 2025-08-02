Врач назвала солнечную крапивницу одним из проявлений аллергии на солнце

Специалист пояснила, что такой вид аллергических реакций может возникать под воздействием ультрафиолетовых лучей типов A и B. Клиническая картина солнечной крапивницы характеризуется появлением волдырей и интенсивным зудом.

По словам Чернушевич, УФ-излучение провоцирует активацию тучных клеток иммунной системы, которые содержат гранулы с биологически активными веществами, оказывающими различные эффекты на кожу. Под воздействием солнечного света происходит высвобождение гистамина — медиатора, который синтезируется в организме как ответ на аллергические реакции и воспалительные процессы, что приводит к расширению сосудов. В результате возникает солнечная крапивница.

Также аллерголог упомянула фотодерматиты — воспалительные реакции, возникающие при взаимодействии ультрафиолетовых лучей с веществами, присутствующими на коже или в организме. Эти реакции могут быть токсическими, аллергическими или контактными. Фотоаллергические и фототоксические реакции часто связаны с приёмом кардиологических препаратов, некоторых антибиотиков и противогрибковых средств.

Кроме того, врач предупредила, что причиной фотоконтактного дерматита могут являться ароматизаторы и красители, содержащиеся в парфюмерных и косметических средствах, а также некоторые растения, в частности, борщевик.

При возникновении симптомов аллергии рекомендуется обращаться за консультацией к специалистам. Для снижения риска развития аллергии врач посоветовала использовать солнцезащитные средства в любое время года при значении ультрафиолетового индекса выше 2-3. Также рекомендуется избегать пребывания на солнце в период с 11:00 до 14:00, когда солнечная активность является наиболее высокой.

«При появлении симптомов аллергии на солнце необходимо обратиться на консультацию к аллергологу или дерматологу, особенно если есть подозрение на взаимосвязь с приёмом препаратов. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов. Так, при отсутствии лечения возможны серьёзные повреждения кожи, а в редких случаях — системные реакции, требующие госпитализации», — рассказала аллерголог.

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