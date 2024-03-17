Врач назвала составляющую здорового питания, защищающую от болезней сердца и рака

Врач сослалась на исследования, согласно которым 90% людей не получают клетчатку в достаточном количестве. Между тем лучшими источниками клетчатки врач назвала варёный зелёный горошек, (один стакан — 8,8 грамма клетчатки), варёная лимская фасоль (стакан — 9,2 грамма), малина (1 стакан — 8 грамм). К этим продуктам можно отнести чёрную и красную фасоль, нут, чечевицу, груши, яблоки, киви, тыквенные семена, брюссельскую капуста, миндаль, апельсины, овсяные отруби.

Также клетчатка снижает холестерин, потому что связывается с жёлчными кислотами в кишечнике и выводит их из организма.

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