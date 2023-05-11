Врач назвала способ быстро восстановить здоровье после майских праздников

Эти дни отличаются большим потреблением мяса, сладкого, алкоголя, и потому у людей, активно праздновавших, часто наблюдается тусклая кожа, лишний вес, отёчность.

В отношении еды врач порекомендовала рыбу, мясо птицы без кожи, авокадо, орехи, кисломолочные продукты жирностью не более 3% и фрукты. Но важно и несколько раз в неделю отказываться от ужина и в целом стараться не есть после 19:00. Также следует увеличить потребление воды с 30 до 40 миллилитров на килограмм веса.

Кроме рациона, следует восстановись режим: ложиться спать не позднее 23:00.