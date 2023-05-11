Врач назвала способ быстро восстановить здоровье после майских праздников

Врач назвала способ быстро восстановить здоровье после майских праздниковВажно пить воду и наладить режим
Врач-диетолог Александра Ноев объяснила, как можно быстро восстановиться после майских праздников.
Эти дни отличаются большим потреблением мяса, сладкого, алкоголя, и потому у людей, активно праздновавших, часто наблюдается тусклая кожа, лишний вес, отёчность.
В отношении еды врач порекомендовала рыбу, мясо птицы без кожи, авокадо, орехи, кисломолочные продукты жирностью не более 3% и фрукты. Но важно и несколько раз в неделю отказываться от ужина и в целом стараться не есть после 19:00. Также следует увеличить потребление воды с 30 до 40 миллилитров на килограмм веса.
Кроме рациона, следует восстановись режим: ложиться спать не позднее 23:00.
Как правило, майские выходные не обходятся без жареного мяса с большим количеством соуса, алкоголя, сладостей. Некоторые и вовсе уезжают в отпуск, где «всё включено». Следствие этого — тусклая кожа, отёки, несколько лишних килограммов, а также сбившийся режим дня.
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