Врач назвала стресс одним из условий для развития болезней щитовидной железы

Эксперт отметила, что щитовидная железа — орган, который «командует» большинством обменных процессов в организме. И если эта железа даст сбой, последствия могут быть множественными и опасными.

Среди многих причин болезней щитовидной железы врач назвала наследственность, аутоиммунные заболевания, нарушение синтеза гормонов щитовидной железы из-за смежных болезней, воспалительные процессы в теле, дефицит или избыток потребления йода, приём определённых лекарств, дефекты железы или оперативные вмешательств на ней. Сюда же относятся стресс, который является одним из наиболее неблагоприятных стартовых условий для развития болезней щитовидной железы, а также качество жизни, например, загрязнения окружающей среды радиацией и т.п.

Врач предупредила, что в этом вопросе нельзя заниматься самолечением. К примеру, ходят слухи о лечении эндокринных болезней с помощью отказа от молочного, глютена, половины овощей и фруктов. Но всё это не имеет доказательств. «Логика простая: к примеру, если щитовидная железа повреждена, то она не вырабатывает молекулу гормона. Как рацион может заменить это молекулу? Никак», — объяснила эндокринолог.

Но всё же поддерживать щитовидку можно с помощью ряда продуктов питания. Врач посоветовала добавить в рацион продукты с йодом в составе: морепродукты, молоко, йодированную соль. Но назначать себе самостоятельно добавки йода нельзя — это может ухудшить состояние щитовидной железы.

«Включите в меню продукты, в которых достаточное количество витаминов и минералов, особенно витаминов группы В, цинка и селена (орехи, морепродукты, печень, спаржа). Употребляйте пищу, богатую клетчаткой, чтобы поддерживать здоровую пищеварительную систему. Избегайте избыточного потребления красного мяса, сахара, продуктов глубокой переработки (бургеров, чипсов) и крепких напитков», — рассказала Павлович.

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