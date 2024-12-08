Врач назвала свекольный сок полезным для снижения давления

Диетолог пояснила, что в свёкле нитраты преобразуются в оксид азота, играющий важную роль в расширении сосудов. Оксид азота расширяет внутреннюю оболочку сосудов — эндотелий — в противовес сужающему сосуды адреналину, выделяющемуся при стрессе.

Благодаря этому происходит профилактика скачков давления и возможных инфарктов, инсультов.

Но свекольный сок нельзя воспринимать как лекарство от гипертонии. Это вспомогательное средство и пить его стоит только после консультации врача.

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