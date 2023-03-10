Врач назвала вид капусты, в котором больше всего веществ против некоторых видов рака

По словам врача, капуста — не панацея, продукт не сможет защитить от всех болезней и от всех видов рака, но от опухолей молочных желёз, яичников и кишечника это эффективное профилактическое средство.

По сравнению с белокочанной капустой в краснокочанной противораковых веществ глюкозинолатов содержится в 6 раз больше. Диетолог посоветовала есть как можно больше краснокочанной капусты и готовить из неё разные блюда, если нет к этому противопоказаний.

К тому же одно из важных свойств этого вида капусты — более длительное хранение по сравнению с брокколи без потери питательных веществ.

Кроме того, врач порекомендовала регулярно есть томаты, в которых содержатся ликопины, снижающие риск опухолей простаты. А также оливковое масло, обеспечивающее защиту не только от рака, но и от целого ряда других болезней.