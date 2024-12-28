Врач назвала воду и адсорбенты хорошим средством для борьбы с похмельем

Казачкова объяснила, что алкоголь вызывает обезвоживание. Поэтому для борьбы с этим состоянием необходимо восстанавливать электролитный баланс, а для этого нужно обильно пить воду, травяные чаи и спортивные напитки с электролитами в составе.

Перед сном желательно принять адсорбенты, а утром следует съесть лёгкий завтрак. А ещё врач посоветовала принять янтарную кислоту, снижающую токсическое действие алкоголя и защищающую клетки от разрушительного воздействия ацетальдегида.

«Алкоголь — это токсин, который нарушает работу многих систем организма. Он вызывает обезвоживание, нарушает электролитный баланс, провоцирует воспаление в желудочно-кишечном тракте и негативно влияет на печень. Именно поэтому универсального средства от похмелья не существует. Нужен комплексный подход, который поможет организму быстрее восстановиться», — отметила эндокринолог.

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