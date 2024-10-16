Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 октября 2024, 00:32
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Врач назвала возможную причину массового отравления россиян зефиром

Возможно изменение рецептуры продукта с мальтитом
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко объяснила возможную причину массового отравления россиян зефиром.
Врач назвала возможную причину массового отравления россиян зефиром
© Gowr / Wikimedia Commons

Лазуренко рассказала, что в состав зефира входит сахарный спирт — подсластитель мальтит (мальтитол, Е965). Само по себе вещество неопасно для человека, но при нарушении хранения или рецептуры может произойти порча продукта.

Мальтит нередко используют в качестве сахарозаменителя, так как он имеет более низкий гликемический индекс и меньше калорий, поэтому считается более безвредным для людей с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирением. Но «побочка» всё равно присутствует — сильное послабляющее действие.

Этот подсластитель провоцирует быстрое выведение содержимого кишечника, метеоризм, оказывает негативное действие на микрофлору кишечника.

Касательно отравления зефиром, врач отметила, что, вероятнее всего, причина кроется либо в переедании — мальтит не такой сладкий, как сахароза, и поэтому хочется ещё, либо в изменении рецептуры производителем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:RT
Автор:Андрей Кадуков
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