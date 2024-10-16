Врач назвала вредные свойства выращенных промышленным способом фруктов и ягод

Врач отметила, что из фруктов и ягод в организм человека поступают необходимые витамины и другие полезные вещества, как то: витамин С, фолиевая кислота, бета-каротин, калий и многое другое. Однако переедание может нанести серьёзный вред, — от аллергии до расстройства ЖКТ, эндокринных проблем и патологии печени.

В связи с этим врач упомянула и о том, что норма потребления фруктов и ягод в день по протоколам ВОЗ — «две порции, каждая примерно по 100 г». Но предпочтение лучше отдавать дикорастущим фруктам и ягодам: землянике, бруснике, клюкве, всем видам рябины, боярышнику, ежевике, калине, терну и прочим.

Выращенные промышленным способом лучше есть не более 200 граммов в день, так как в них «в пять раз больше сахаров по сравнению с плодами, которые выращивали 30 лет назад».

«Если пытаться заменить сахар фруктами и сухофруктами, то легко перебрать с нормой фруктозы и съесть достаточно много простых сахаров. Если хотите извлечь максимальную пользу из фруктов и ягод, то включайте в рацион больше дикорастущих ягод (земляника, брусника, клюква, все виды рябины, боярышник, ежевика, калина, терн и так далее), а промышленные сорта употребляйте ограниченно — 200 граммов в день», — подытожила диетолог.

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