Врач назвала зелень продуктом, который необходим весной

Опубликовано 03 марта 2024, 06:24
1 мин.
Врач назвала зелень продуктом, который необходим веснойОосбенно зелёный лук
Нутрициолог Жанна Коробейникова рассказала, что «королём салатов» с наступлением весны должен стать зелёный лук.
В целом при наступлении ранней весны из рациона лучше убрать тяжёлое для усвоения мясо и заменить рыбой, а также на столе должны быть фрукты, овощи, сложные углеводы, ягоды и, конечно, зелень: петрушка, укроп, лук.
«Незаменимый компонент питания с наступлением весны — это зелень. Ее добавляем везде прям пучками. Не забываем про самый обычный зелёный лук — ранней весной он должен быть королем салатов», — объяснила специалист.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.