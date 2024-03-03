Врач назвала зелень продуктом, который необходим весной

В целом при наступлении ранней весны из рациона лучше убрать тяжёлое для усвоения мясо и заменить рыбой, а также на столе должны быть фрукты, овощи, сложные углеводы, ягоды и, конечно, зелень: петрушка, укроп, лук.

«Незаменимый компонент питания с наступлением весны — это зелень. Ее добавляем везде прям пучками. Не забываем про самый обычный зелёный лук — ранней весной он должен быть королем салатов», — объяснила специалист.

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