Врач: недостаток жидкости в организме ведёт к повышенной нагрузке на сердце

По словам врача, недостаток жидкости в организме может иметь негативные последствия для сердечно-сосудистой системы. Обезвоживание может привести к повышению артериального давления, так как сгущение крови затрудняет её циркуляцию. Кроме того, уменьшение объёма циркулирующей крови вынуждает сердце работать интенсивнее, чтобы обеспечить органы достаточным количеством кислорода.

Ещё одним риском является образование тромбов, так как недостаточная гидратация организма может стать фактором, способствующим тромбообразованию. Поэтому регулярное употребление достаточного количества воды является важным аспектом поддержания здоровья сердца и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

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