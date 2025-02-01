Врач: «Нет, алкоголь не поможет убить бактерии в организме при простуде»

Продеус отметил, что в алкогольных напитках содержится 40% чистого спирта, однако такой процент не убивает патогенную флору. Поэтому невозможно провести дезинфекцию организма с помощью алкоголя.

К тому же алкоголь противопоказан при болезнях, потому что нарушает нормальное протекание многих метаболических процессов, в том числе снижая функционирование иммунных клеток.

Кроме того, алкоголь снижает эффективность лекарств, увеличивает риск побочных эффектов и нежелательных явлений. Также может привести к развитию осложнений, к примеру, «парацетамол вместе с водкой вызывает тяжелейшее поражение печени», предупредил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.