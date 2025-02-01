Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 февраля 2025, 02:14
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Врач: «Нет, алкоголь не поможет убить бактерии в организме при простуде»

Это миф
Врач-аллерголог-иммунолог, профессор Андрей Продеус опроверг один из самых распространённых мифов о лечении простудных заболеваний, — употреблять алкоголь.
Врач: «Нет, алкоголь не поможет убить бактерии в организме при простуде»
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Продеус отметил, что в алкогольных напитках содержится 40% чистого спирта, однако такой процент не убивает патогенную флору. Поэтому невозможно провести дезинфекцию организма с помощью алкоголя.

К тому же алкоголь противопоказан при болезнях, потому что нарушает нормальное протекание многих метаболических процессов, в том числе снижая функционирование иммунных клеток.

Кроме того, алкоголь снижает эффективность лекарств, увеличивает риск побочных эффектов и нежелательных явлений. Также может привести к развитию осложнений, к примеру, «парацетамол вместе с водкой вызывает тяжелейшее поражение печени», предупредил врач.

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