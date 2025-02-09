Врач: новый вирус летучий мышей, обнаруженный в США, для человека не опасен

По словам Коновалова, новый вирус распространён среди летучих мышей и землероек. Новая инфекция напоминает вирусы Нипах и Хендра — близкородственные виды из семейства парамиксовирусов, разносчиками которых являются летучие мыши; для этих инфекций характерны энцефалит либо респираторные заболевания.

В случае с Кэмп-Хилл происходит то же самое: заболевают только животные, среди людей заражения не было. «Вирус предварительно классифицирован как сходный с Нипахом и Хендрой генипавирус», — отметил эксперт.