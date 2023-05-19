Врач объяснил, болит ли голова при повышенном давлении

Врач объяснил, болит ли голова при повышенном давленииПо словам врача, не болит
Врач-кардиолог, кардиохирург Герман Гандельман опроверг миф о том, что при повышенном давлении всегда болит голова. Он отметил, что головная боль не является прямым следствием гипертонии.
По его словам, проблема в том, что гипертония зачастую проходит бессимптомно, а болит голова по другим причинам — сосуды головного мозга не имеют болевых рецепторов. Этим и опасно нелеченое высокое давление — можно не заметить развитие инсульта.
И не бывает «индивидуального» давления: у всех здоровых людей нормальное давление всегда одинаковое — 120 на 80 мм ртутного столба.
Нормальное давление у всех одно и то же — 120 на 80 миллиметров ртутного столба, такое давление должно быть у человека, у которого нет гипертонии, и у гипертоников на медикаментозном лечении.
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