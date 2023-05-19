Врач объяснил, болит ли голова при повышенном давлении

По его словам, проблема в том, что гипертония зачастую проходит бессимптомно, а болит голова по другим причинам — сосуды головного мозга не имеют болевых рецепторов. Этим и опасно нелеченое высокое давление — можно не заметить развитие инсульта.

И не бывает «индивидуального» давления: у всех здоровых людей нормальное давление всегда одинаковое — 120 на 80 мм ртутного столба.