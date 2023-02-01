Врач объяснил, чем безалкогольное пиво опасно для здоровья

Врач подчеркнул, что в безалкогольном пиве, вопреки расхожему стереотипу, спирт присутствует в доле 0,5-1%. А поскольку такое пиво считается безвредным, часто выпивают сразу несколько банок, что приводит к концентрации алкоголя в крови и нарушению работы печени, почек и других органов.

К тому же пиво — калорийный напиток — и регулярное его употребление может привести к лишнему весу. Также легкоусваиваемый углевод, содержащийся в пиве, вызывает скачок сахара в крови, что чревато возникновением диабета.

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