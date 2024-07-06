Врач объяснил, чем опасен в жару автомобильный кондиционер

Врач объяснил, что сам по себе кондиционер безвреден, так как поддерживает комфортную температуру от 18 до 22 градусов. Но резкое переохлаждение от прямых потоков воздуха может стать триггером для обострения хронических инфекций, которые в организме уже присутствуют.

«Например, кондиционер часто обвиняют в воспалении тройничного нерва. Однако болезнь, как правило, возникает на фоне проблем с зубами. Если полость рта санирована, то лицо под кондиционером не раздует», — объяснил Лесков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.