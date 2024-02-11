Врач объяснил, чем опасны заболевания перенесённые «на ногах»

По словам эксперта, если человек толком не лечится, а болеет «на ногах», это чревато проблемами с сердцем, например, кардиомиопатией, аритмией. И в целом могут возникнуть и достаточно быстро развиться различные болезни сердечно-сосудистой системы, может пострадать мозг.

«Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой — необходимо бороться с чужеродными микроорганизмами, выводить токсины. При этом тяжело приходится сердцу, так как именно кровь выводит вредные вещества из органов и тканей. Дополнительным фактором становится повышенная температура – сердцебиение может учащаться. Если вы переносите болезнь на ногах, нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому присоединяются стрессы на работе, то серьёзные последствия вам обеспечены», — рассказал Асанов.

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