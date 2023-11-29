Фитнес и здоровье
20:36, 29 ноября 2023
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Врач объяснил, чем острые специи полезны для здоровья

В них — природный антибиотик

Врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарёв рассказал о пользе острых специй, таких как горчица, куркума, имбирь, перец и других.

Врач объяснил пользу таких продуктов наличием фитонцидов — природных антибиотиков. Куркума хороша стимулированием иммунной защиты на ранней стадии болезни, богата антиоксидантами, противовоспалительными свойствами.

Горчица полезна для стимулирования бронхолёгочного иммунитета, в порошке имбиря много биофлавоноидов.

Все острые специи богаты разнообразными биологически активными веществами, антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов.

«Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем позаимствовать у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий», — рассказал врач.

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