Врач объяснил, чем полезен болгарский перец для пожилых людей

Врач рассказал, что болгарский перец — средство профилактики атеросклероза, подагры, диабета и гипертонической болезни для этой возрастной категории. Польза перца обусловлена содержанием каратиноидов, пищевых волокон, а также различных минералов, в том числе калия и магния. Эти вещества эффективны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же каратиноиды ещё и антиоксиданты.

Также болгарский перец полезен для диабетиков. Его следует добавить в рацион, так как пищевые волокна, содержащиеся в овоще, замедляют всасывание сахаров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.