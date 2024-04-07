Врач объяснил, что будет с вашим организмом, если увлекаться шоколадом

По словам Умнова, сладкий шоколад вреднее «горького», ещё более вредны белый шоколад (како-масло) и молочный. В белом шоколаде содержится высокий уровень сахара (глюкозы), а в молочном прибавляется ещё и лактоза. К тому же в таком шоколаде — избыток сахара при небольшом содержании кислорода.

Чрезмерное увлечение шоколадом может привести к набору лишнего веса, ожирению, атеросклерозу, риска развития диабета второго типа. Поэтому допустимая и относительно безопасная доза шоколада — 40 граммов горького и 20 граммов молочного в день.

Однако говорить только о вреде шоколада нельзя. Умнов отметил, что шоколад ещё и полезен высокой концентрацией железа, фосфора, марганца, цинка и полифенолов, обеспечивающих лучшее насыщение тканей кислородом, заживлением ран, ростом ногтей, волос и костей.

«Избыток, тем более при ежедневном употреблении, ведёт к ожирению, атеросклерозу с сердечно-сосудистыми осложнениями и риску заболеть сахарным диабетом второго типа. Детям до трёх лет вообще желательно шоколад не есть, чтобы сформировалось и правильное пищевое поведение и меньше образовывалась жировая ткань. Шоколадные конфеты с алкоголем — это вообще странная густая субстанция, содержащая алкоголь, сахар и загуститель в шоколадной капсуле. Тут риск повредить внутренние органы еще выше. Страдают и печень, и желудок, и головной мозг из-за действия этилового спирта. И риск развития сахарного диабета выше, так как глюкоза крови скачет неимоверно», — предупредил эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.