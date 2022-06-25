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Врач объяснил, что делать, если кружится голова

Прежде всего проверить артериальное давление
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что делать, если кружится голова.
Врач объяснил, что делать, если кружится голова

По его словам, головокружение может свидетельствовать о колебании артериального давления. Голова может резко закружиться при быстром снижении давления, также причиной головокружения может стать и высокое давление само по себе.

Специалист отметил, что в случае единичного головокружения, нужно измерить давление, и если оно высокое, принять лекарство для снижения. Но если головокружения повторяются, нужно пройти обследования у кардиолога, сосудистого хирурга и невролога.

«Если вы почувствовали головокружение, то следует измерить артериальное давление. Если оно высокое, то нужно принять лекарственные препараты для его снижения. В случае повторного головокружения необходимо проконсультироваться с кардиологом, сосудистым хирургом и неврологом. Эти специалисты проведут все необходимые исследования, установят причину недомогания и помогут решить проблему. Это важно, потому что в следующий раз головокружение может застать вас в неподходящем месте, где можно неудачно упасть», — посоветовал Юрий Серебрянский.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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