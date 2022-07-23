Врач объяснил, что может привести к инсульту во сне

Врач объяснил, что апноэ — серьёзное нарушение сна, возникающее, когда у человека прерывается дыхание во сне, иногда сотни раз за ночь. И чем тяжелее апноэ, тем выше риск «ночного» инсульта.

Поэтому апноэ — такой же опасный фактор риска инсульта, как диабет второго типа, высокое артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Но апноэ не такое широко известное заболевание в качестве причины инсульта, как перечисленные выше.

Ильин отметил, что апноэ может спровоцировать инсульт в силу прерывистого снижения насыщения крови кислородом, микропробуждения с выбросом активных веществ стресса в кровь, нарушения регуляции механизмов кровотока по сосудам головного мозга. Симптомами апноэ во сне являются храп, беспокойный сон, дневная сонливость, утренняя головная боль, сухость во рту ночью или после пробуждения, проблемы с концентрацией внимания, забывчивость, повышенное потоотделение в ночное время, частое мочеиспускание ночью.

«Апноэ во сне — это серьёзное нарушение сна, которое возникает, когда у человека прерывается дыхание во время сна, иногда сотни раз за ночь. Чем тяжелее степень апноэ во сне, тем выше риск инсульта. Исследование показало, что при средней и тяжёлой степени вероятность инсульта увеличивается в три раза, а у 70% пациентов со случившимся инсультом был выявлен апноэ. Это заболевание связанно с повышенным риском ишемического инсульта, независимо от сосудистых факторов риска», – подчеркнул врач.

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