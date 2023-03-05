Врач объяснил, что произойдёт, если проглотить жвачку

00:53, 05 марта 2023
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Врач объяснил, что произойдёт, если проглотить жвачкуМожет закупорить пищевод или кишечник
Гастроэнтеролог Сара Месилхи объяснила, чем чревато регулярное проглатывание жевательной резинки.
Фото: Goodhousekeeping.com
Жвачка сделана из синтетического каучука — материала, который не переваривается. При этом в случае единичного проглатывания, вряд ли наступят какие-либо неприятные последствия. А то, что проглоченная жвачка якобы остаётся в желудке годами, — неправда.
Но если проглатывать жвачку постоянно, продукт будет накапливаться, потому что организм не сможет быстро его выводить, и со временем сформируется масса, опасная закупоркой пищевода или кишечника.
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