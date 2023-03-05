Фитнес и здоровье
00:53, 05 марта 2023
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Врач объяснил, что произойдёт, если проглотить жвачку

Может закупорить пищевод или кишечник

Гастроэнтеролог Сара Месилхи объяснила, чем чревато регулярное проглатывание жевательной резинки.

Врач объяснил, что произойдёт, если проглотить жвачку

Фото: Goodhousekeeping.com

Жвачка сделана из синтетического каучука — материала, который не переваривается. При этом в случае единичного проглатывания, вряд ли наступят какие-либо неприятные последствия. А то, что проглоченная жвачка якобы остаётся в желудке годами, — неправда.

Но если проглатывать жвачку постоянно, продукт будет накапливаться, потому что организм не сможет быстро его выводить, и со временем сформируется масса, опасная закупоркой пищевода или кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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