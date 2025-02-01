Врач объяснил, что России не грозит индийский вирус — нет переносчиков

По словам врача, возможно, в воду попали инфекционные токсины, на месте работают токсикологи. Однако токсины до сих пор не найдены.

Болибок отметил, что к Индии внимание приковано из-за возникновения в этом регионе дельта-штамма коронавируса, который быстро распространился в других странах. Поэтому мировое сообщество обеспокоено риском новых вирусов.

А почему российский врач уверен в отсутствии у нас такого вируса, он объяснил тем, что в наших краях нет главных переносчиков — «летающих лисиц, которые своей слюной выделают его». «Если подозревать, что это инфекция, вирус, то распространение маловероятно, потому что у нас нет переносчика этого вируса – летающих лисиц, которые своей слюной выделают его. Другие варианты возможны, но нужно дождаться официальных результатов обследований. Думаю, индийские специалисты скоро дадут своё заключение», — подытожил иммунолог.

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