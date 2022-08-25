Врач объяснил, как часто можно есть кукурузу без вреда для здоровья

По словам врача, в сутки достаточно 200 граммов, то есть одного початка. Это будет суточная доза клетчатки, которая в избытке содержится в кукурузе. Также эта культура содержит множество минералов, витаминов и антиоксидантов.

Несмотря на всю пользу кукурузы, есть этот продукт ежедневно нельзя. Если кукурузу употреблять ежедневно, это быстро приведёт к избыточному весу.

Кроме веса, злоупотребление кукурузой может привести к повышенному газообразованию, несварению, тяжести в желудке.

Также нельзя срывать початки кукурузы на краю поля — как правило, по краям выращиваются кормовые сорта, а определить, какой это сорт, может только специалист. Но по вкусовым и органолептическим свойствам пищевые сорта кукурузы гораздо приятнее.

«Как и у всех зерновых, у кукурузы довольно высокая калорийность, это не продукт для ежедневного употребления. Но именно в сезон несколько раз в неделю её можно есть», — порекомендовал врач.

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