Врач объяснил, как помочь упавшему в обморок человеку

Поскольку обморочное состояние сопровождается настоящим падением, что чревато травмами, в первую очередь человека нужно подхватить и аккуратно положить. Ноги необходимо поднять выше уровня головы, чтобы кровь приливала к голове.

Ошибка, когда упавшему в обморок дают нитроглицерин, чего категорически нельзя делать, потому что этот препарат снижает давление, а обморок как раз может быть вызван резким падением давления. Объективно оценить состояние больного может только скорая помощь, которую необходимо вызвать сразу же.

Врач предупредил, что часто с обмороком путают приступ гипогликемии — падения сахара в крови. Поэтому, если известно, что упавший в обморок — диабетик, нужно дать ему кусок конфеты, накрошить сахар в рот или дать выпить несколько капель сладкого чая или воды.

Общие правила врач объяснил следующими словами. «Ноги обязательно нужно поднять выше уровня головы, чтобы кровь приливала к голове. Ни в коем случае нельзя сажать пострадавшего. Если у кого-то найдётся нашатырный спирт, то нужно поднести его к носу упавшего в обморок. Также следует ослабить ремень, галстук и воротник. Любая тугая одежда может затруднять кровообращение. Но главное — это сразу вызвать бригаду скорой помощи, которая оценит состояние пострадавшего», — подчеркнул Коневский.

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