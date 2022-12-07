Врач объяснил, как стресс влияет на здоровье зубов

По словам эксперта, в момент переживания стресса развивается гиперфункция жевательных мышц, что приводит к чрезмерному давлению и повышенной стираемости зубов. Также на здоровье зубов влияют желудочно-кишечные болезни, заболевания слюнных желёз, болезни нервного и психического и характера. Кроме того, при стрессе меняется количество и качество выделяемой слюны, из-за чего могут развиться стоматит, кариес и другие заболевания органов рта.

Одним из важных факторов является генетика. Золотницкий подчеркнул, что дети наследуют генетическую информацию не только от родителей, но и от предыдущих поколений.

«На долю генетических аномалий зубочелюстной системы приходится около 25% от всех зубочелюстных аномалий. В современной стоматологии их насчитываются десятки — изменения их формы, строения твёрдых тканей, цвета, размеров, количества зубов, нарушения сроков прорезывания зубов», — отметил эксперт.

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