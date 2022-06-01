Врач объяснил, как уберечься от инфаркта при повышенном давлении

По словам специалиста, когда у человека повышается давление, он идёт в аптеку и покупает препарат, который ему посоветует провизор, — это неправильно. Подобные действия могут привести к опасным последствиям.

Шугушев подчеркнул, что в подобных случаях самолечение может привести к инфаркту, инсульту или спровоцировать развитие сахарного диабета. Ни в коем случае нельзя лечить сердечно-сосудистые заболевания с помощью случайных препаратов, назначение должен делать не провизор, а врач.

И если вы чувствуете, что всерьёз повысилось давление, и это подтверждено тонометром, нужно вызывать скорую помощь. И если в больницу не забрали, к врачу всё равно необходимо идти для дальнейших обследований.

«Если у вас повысилось давление и возникли дискомфортные ощущения в голове или в грудной клетке, то надо сразу вызвать скорую помощь. Врачи смогут оценить, насколько ваше состояние требует экстренной госпитализации. Если вас не забрали в больницу, то надо подождать и обратиться к врачу на второй день, чтобы пройти комплексное обследование, то есть посмотреть, в каком состоянии ваша сердечно-сосудистая система», — отметил кардиолог.

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