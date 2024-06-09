Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 июня 2024, 06:06
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Врач объяснил, какими инфекциями можно заразиться при нанесении татуировок

Можно получить ВИЧ
Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предупредил о смертельно опасных последствиях нанесения татуировок, даже если пользоваться услугой в дорогих салонах.
Врач объяснил, какими инфекциями можно заразиться при нанесении татуировок

© Ferra.ru

Эксперт подчеркнул, что главная опасность — инфекционные заболевания, передающиеся через кровь. Заразиться можно и бактериальными инфекциями, и — самое страшное — ВИЧ.

По словам Умнова, татуировка — рана, которая заживает в течение двух месяцев. И когда с кожей соприкасается игла, нет никаких гарантий, что даже в дорогом заведении, не говоря уже о сомнительных местах, не экономят на стерилизации оборудования.

На игле могут остаться частицы крови предыдущего клиента. И вполне может произойти заражение.

«В подозрительных заведениях есть риск заражения инфекциями, передающимися через кровь, например ВИЧ. Даже в дорогих салонах могут экономить на стерилизации аппаратуры, из-за чего на иглах могут остаться частички крови предыдущих клиентов или микроорганизмы, которые могут стать причиной заражения. Лучше не делать татуировки вообще, иначе можно сильно пожалеть», — предупредил Умнов.

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