Врач объяснил, какими инфекциями можно заразиться при нанесении татуировок

Эксперт подчеркнул, что главная опасность — инфекционные заболевания, передающиеся через кровь. Заразиться можно и бактериальными инфекциями, и — самое страшное — ВИЧ.

По словам Умнова, татуировка — рана, которая заживает в течение двух месяцев. И когда с кожей соприкасается игла, нет никаких гарантий, что даже в дорогом заведении, не говоря уже о сомнительных местах, не экономят на стерилизации оборудования.

На игле могут остаться частицы крови предыдущего клиента. И вполне может произойти заражение.

«В подозрительных заведениях есть риск заражения инфекциями, передающимися через кровь, например ВИЧ. Даже в дорогих салонах могут экономить на стерилизации аппаратуры, из-за чего на иглах могут остаться частички крови предыдущих клиентов или микроорганизмы, которые могут стать причиной заражения. Лучше не делать татуировки вообще, иначе можно сильно пожалеть», — предупредил Умнов.

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