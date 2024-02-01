Врач объяснил, какой продукт в жареном виде наиболее опасен для здоровья

Это красное мясо. Жарка и без того самый вредный способ приготовления пищи, а на красном мясе при обжаривании образуется канцерогенная корка. Чтобы этого избежать Гинзбург посоветовал лёгкую и неглубокую обжарку.

«Красное мясо. Это самый вредный продукт в жареном виде. Особенно если сильно его обуглить, в этом случае образуется больше всего канцерогенов. Поэтому, если очень хочется съесть мясо в таком виде, то следует выбирать щадящие способы жарки: лёгкое и неглубокое обжаривание. Также использовать специальные масла для приготовления на сковороде, потому что оно имеет одну точку дымления и не образует токсичных веществ», — порекомендовал диетолог.

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