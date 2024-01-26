Врач объяснил, какой вред могут нанести ватные палочки для ушей

Кукадиа отметил, что уши имеют свойство самоочищаться, поэтому нет нужды использовать палочки или свечи для очистки уха внутри, лучше после душа протирать внешнюю часть уха хлопчатобумажной тканью. Как раз используя ватные палочки или свечи, ушную серу можно загнать далеко в проходы и спровоцировать бактериальные или вирусные инфекции уха.

Образование серных пробок также может быть вызвано узкими слуховыми проходами, состоянием кожи, использованием слухового аппарата или воспалением канала, большим количеством волос в ушах. В любом случае необходимо обращаться к врачу.

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