Врач объяснил, кому по утрам полезно пить яблочный уксус

00:14, 08 марта 2023
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Врач объяснил, кому по утрам полезно пить яблочный уксусТем, у кого нет проблем с кислотностью
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал, что люди, у которых нет проблем с повышенной кислотностью, могут по утрам пить яблочный уксус, разбавленный водой.
Фото: Timesofindia.indiatimes.com
Пользой от такого питья являются энергия и бодрость на весь день, снижается уровень сахара в крови и чувство голода, что важно для людей, соблюдающих диету.
При этом яблочный уксус противопоказан людям с повышенной кислотностью.
Он содержит уксусную кислоту, которая помогает повысить уровень энергии и улучшить пищеварение, а также снизить уровень сахара в крови.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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