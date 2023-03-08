Фитнес и здоровье
00:14, 08 марта 2023
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Врач объяснил, кому по утрам полезно пить яблочный уксус

Тем, у кого нет проблем с кислотностью

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал, что люди, у которых нет проблем с повышенной кислотностью, могут по утрам пить яблочный уксус, разбавленный водой.

Врач объяснил, кому по утрам полезно пить яблочный уксус

Фото: Timesofindia.indiatimes.com

Пользой от такого питья являются энергия и бодрость на весь день, снижается уровень сахара в крови и чувство голода, что важно для людей, соблюдающих диету.

При этом яблочный уксус противопоказан людям с повышенной кислотностью.

Он содержит уксусную кислоту, которая помогает повысить уровень энергии и улучшить пищеварение, а также снизить уровень сахара в крови.

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

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