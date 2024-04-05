Врач объяснил недопустимость приёма корвалола водителями из-за снотворного эффекта

Опубликовано 05 апреля 2024, 02:43
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Врач объяснил недопустимость приёма корвалола водителями из-за снотворного эффектаЭто опасно
Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко предупредил водителей с болезнями сердца, что перед поездкой за рулём нельзя принимать корвалол.
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По словам кардиолога, в этом препарате содержится фенобарбитал, обладающий выраженным снотворным эффектом. Из-за этого может наступить не только сонливость, но и снижение концентрации внимания при кажущемся бодрствовании.
При этом корвалол не является собственно кардиологическим препаратом, а седативным. В отношении «сердечных» лекарств специальных ограничений нет.
«Собственно кардиологические препараты не имеют ограничений по управлению транспортными средствами, если терапия подобрана оптимально, нет избыточного дозирования и прочего», — объяснил врач.
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Источник фото:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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