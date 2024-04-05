Врач объяснил недопустимость приёма корвалола водителями из-за снотворного эффекта

По словам кардиолога, в этом препарате содержится фенобарбитал, обладающий выраженным снотворным эффектом. Из-за этого может наступить не только сонливость, но и снижение концентрации внимания при кажущемся бодрствовании.

При этом корвалол не является собственно кардиологическим препаратом, а седативным. В отношении «сердечных» лекарств специальных ограничений нет.

«Собственно кардиологические препараты не имеют ограничений по управлению транспортными средствами, если терапия подобрана оптимально, нет избыточного дозирования и прочего», — объяснил врач.

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