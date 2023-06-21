Врач объяснил, о чем может говорить одышка в состоянии покоя

Одышка в состоянии покоя говорит о наличии у человека тяжелой степени хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая без лечения может привести к смерти, заявил профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заурбек Айсанов.

При ХОБЛ просвет бронхов человека сужается, из-за чего в легкие попадает меньше кислорода. В результате возникает одышка. Чем выше степень бронхиальной обструкции, тем выше выраженность одышки, объяснил врач. У пациентов с тяжелой формой ХОБЛ одышка наблюдается уже в покое.

Человек может сам оценить выраженность у него одышки по простым опросникам и шкалам. Так, шкала Медицинского исследовательского совета Великобритании определяет тяжесть одышки по нагрузке. Чем выше нагрузка, при которой появляется одышка, тем меньше ее степень. Одышка в покое — это самая высокая степень.

При этом, рассказал врач, существует и специальный тест для выявления ХОБЛ — спирометрия. Это исследование воздушного потока, позволяющее оценить функцию внешнего дыхания и сказать, необратима ли обструкция.