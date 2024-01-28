Врач объяснил опасность для здоровья необоснованного приёма аспирина

Опубликовано 28 января 2024, 04:48
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Врач объяснил опасность для здоровья необоснованного приёма аспиринаМожно очень серьёзно себе навредить
Врач-кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев объяснил, чем чреват необоснованный приём аспирина.
Эксперт предупредил, что аспирин назначается для предотвращения повторных ишемических инфарктов и инсультов. Но если пить его без надобности, можно спровоцировать инсульт с кровоизлиянием. Самолечение в этом вопросе недопустимо.
Закиев отметил, что врачи назначают аспирин при инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, ишемической болезни сердца, выраженном атеросклерозе и других заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Если у пациента нет указанных болезней, ему, скорее всего, назначат статины. В любом случае необходимо наблюдение и назначение врача.
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