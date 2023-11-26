Врач объяснил опасность переохлаждения для иммунитета

Специалист предупредил о важности тепло одеваться в холодную погоду, чтобы не допустить переохлаждения. Само по себе переохлаждение не является причиной ОРВИ, но, как правило, — первичным триггером из-за снижения резистентности тканей, если организм плохо переносит перепады температур.

Иммунитет ослабевает и в итоге в организм проникает инфекция, которая ложится на благоприятную почву.

Чтобы усилить организм, иммунолог порекомендовал закаляться, но посоветовал начинать с малых колебаний температуры. Также он напомнил о важности регулярного проветривания помещений, чтобы не накапливалась инфекция.

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